Актриса Алина Ланина раскрыла секрет крепкого брака в интервью Леди Mail. По её словам, отношения должны делать жизнь женщины легче и давать ей психологическую и материальную безопасность, иначе постоянные стресс и напряжение постепенно разрушают семью.

В собственном браке Ланиной помогают взаимное уважение, умение обсуждать конфликты и уступать друг другу. Звезда подчеркнула, что она и её супруг финансово независимы, поэтому остаются вместе не из-за бытовой необходимости, а потому что им хорошо друг с другом.

Ланина назвала их союз командой, основанной на дружбе и поддержке. Она также отметила, что муж активно участвует в домашних делах и является заботливым отцом.

«Наши няни, которые с нами живут 24/7, говорят, что они давно не видели подобных семей, таких красивых отношений между нами, внутри. И, как видите, это не определяется штампом. И, возможно, в этом секрет», — заключила артистка.

Ранее Алина Ланина объяснила, почему для актёров театр важнее кино. По её словам, сцена остаётся главным инструментом профессионального развития, тогда как на съёмочной площадке артисту чаще приходится демонстрировать уже освоенные навыки.