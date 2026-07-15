«Лёгкие угрызения совести»: Костомаров и Домнина раскрыли, как сохраняют романтику в паре

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина раскрыли секреты личной жизни в беседе с журналистами. Интервью состоялось на полях III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия».

В беседе с Леди Mail Домнина призналась, что они с мужем периодически позволяют себе вырваться из домашней рутины вдвоём. Дети в это время остаются под присмотром бабушки, а супруги, испытывая лёгкие угрызения совести, посвящают время только друг другу.

По её мнению, хотя бы пара дней наедине критически важны для сохранения близости. Роман поддержал жену, заметив, что основной фокус в их жизни направлен на детей, однако про себя они тоже не забывают.

Он подчеркнул, что оба ещё полны сил, и впереди у них много совместных планов. Спортсмен высказался за то, чтобы чаще уединяться, вместе отдыхать и выбираться в поездки, насколько позволяет семейный уклад.

Домнина добавила, что идеальным вариантом считает возможность полностью отключиться от работы и посвятить это время отношениям. Но из-за загруженности позволить себе такое получается редко.

Ранее Роман Костомаров признался, что с профессиональным льдом пока плотно не соприкасается, но физическую форму поддерживает постоянно. А ещё он не исключил возвращения в ледовые шоу и особо отметил перспективу выступить к своему 50-летнему юбилею.