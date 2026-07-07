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Регион
7 июля, 14:46

Роман Костомаров признался, что поддержка родных и друзей довела его до слёз

Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Заслуженный мастер спорта России Роман Костомаров рассказал, какой момент во время восстановления после тяжёлых операций довёл его до слёз. Фигурист признался, что в один из самых сложных периодов получил от друзей и коллег видеоролик со словами поддержки.

По словам спортсмена, это была нарезка из коротких обращений от участников «Ледникового периода», друзей, актёров и певцов. Несколько минут люди говорили ему тёплые слова, стараясь поддержать и помочь не опускать руки.

Роман Костомаров признался, что поддержка родных и друзей довела его до слёз. Видео © Пятый канал

Костомаров отметил, что видео вызвало у него сильные смешанные эмоции. Именно внимание близких и участие большого количества людей, по его словам, помогли ему пройти через тяжёлый этап восстановления.

«Радость сквозь слёзы. И горечь от всего происходящего, и радость от того, что так много друзей, которые меня поддерживают», — раскрыл свои эмоции собеседник Пятого канала.

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Ранее фигуристка Оксана Домнина трогательно поздравила своего мужа Романа Костомарова с 12-й годовщиной свадьбы. В честь памятной даты спортсменка поделилась архивным снимком с церемонии бракосочетания.

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