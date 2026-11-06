В московские суды поступили 44 иска к компании «Сэй Эдженси», занимавшейся организацией несостоявшихся концертов Канье Уэста в Петербурге. Большинство обращений связано с отменой выступлений американского рэпера. По одному из дел суд уже обязал компанию выплатить покупательнице билетов 83,4 тысячи рублей.

Москвичка добилась возврата 66 тысяч рублей, потраченных на билеты, и 6,6 тысячи рублей сервисного сбора. Кроме того, ей присудили 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 5,8 тысячи рублей. Требования к билетному оператору «Интикетс» суд отклонил.

Из общего числа исков 43 поступили мировым судьям различных районов столицы. Ещё одно заявление зарегистрировал Преображенский районный суд. При этом 11 обращений оставлены без движения из-за нарушений при подаче документов, а некоторые уже возвращены заявителям.

Претензии к организатору касаются не только концертов Уэста. Среди заявлений есть и требование о компенсации из-за переноса выступления американского рэпера Flo Rida с марта на май 2026 года.

Канье Уэст должен был выступить на петербургской «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Однако площадка сообщила, что договор аренды с организатором не заключён. После нескольких недель неопределённости выступления официально отменили, а зрителям предложили оформить возврат средств.

Ранее Life.ru рассказывал о проблемах с возвратом билетов. Покупатели жаловались на технические сбои и невозможность подать заявки. Позднее представители Say Agency пообещали вернуть зрителям деньги, однако точных сроков завершения выплат не назвали.

К середине октября в суды десяти российских городов поступило 25 исков к организатору концертов и билетному сервису. Эта статистика охватывала не только Москву, поэтому напрямую сравнивать её с нынешними данными нельзя. При этом одному из покупателей в Воронеже уже вернули 132 тысячи рублей за четыре билета, хотя спор по остальным требованиям на тот момент продолжался.