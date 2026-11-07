Ким Кардашьян примерила колье и серьги из коллекции актрисы Элизабет Тейлор во время посещения бутика Bulgari в Риме. Фотографии с драгоценностями знаменитость опубликовала в личном блоге, но в ответ получила лишь критику.

Речь идёт о колье с изумрудами и бриллиантами, которое Тейлор получила от своего бывшего мужа Ричарда Бёртона. При работе с украшением сотрудники бутика использовали белые перчатки. Сама Кардашьян утверждает, что ещё при жизни Тейлор разговаривала с ней по телефону и расспрашивала об украшении.

«Моя любовь к Элизабет Тейлор безгранична. Она любила всем сердцем и боролась за тех, за кого никто больше не стал бы бороться, и при этом носила самые безумные украшения и была самым бескомпромиссно настоящим человеком на свете. Я уважаю и люблю её уже много лет, и возможность примерить её драгоценности стала для меня особенным событием. Помню, как разговаривала с ней незадолго до её ухода и расспрашивала об этих украшениях и историях, которые за ними стоят», — пишет Кардашьян.

Кардашьян назвала возможность примерить украшения особенным событием и поблагодарила стилиста Лоу Роуча и Bulgari за организацию встречи.

Интерес звезды реалити-шоу к наследию актрисы не ограничивается коллекцией украшений. Так, она выступила исполнительным продюсером документального проекта из трёх частей о Тейлор. Кроме того, в 2011 году Кардашьян записала с ней интервью для Harper’s Bazaar, ставшее последней беседой актрисы перед смертью.

Публикация Кардашьян с колье вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи заявили, что покойная актриса едва ли одобрила бы такую фотосессию. Другие вспомнили платье Мэрилин Монро, в котором Кардашьян появилась на Met Gala в 2022 году. Тогда знаменитость обвиняли в повреждении исторического наряда, однако она отрицала эти утверждения.

Ранее французский суд присудил Ким Кардашьян символическую компенсацию в размере одного евро по делу о громком вооружённом ограблении в Париже в 2016 году. Тогда у телезвезды похитили украшения примерно на €9 млн.