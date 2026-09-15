Ким Кардашьян присудили €1 после ограбления на €9 млн в Париже

Французский суд присудил Ким Кардашьян символическую компенсацию в размере одного евро по делу о громком вооружённом ограблении в Париже в 2016 году. Тогда у телезвезды похитили украшения примерно на €9 млн.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на участвующего в процессе адвоката, Кардашьян сама требовала символическую сумму.

Бывшему администратору отеля, который также пострадал во время нападения, суд присудил €109 516. Он запрашивал значительно больше, однако его адвокат всё равно назвал решение победой.

Сам отель получит €50 тыс. Стилисту Кардашьян Симоне Бреттеру, также попросившему символическую компенсацию, присудили один евро.

Ограбление произошло в октябре 2016 года, когда Кардашьян приехала в Париж на Неделю моды. Нападавшие ворвались в её номер и, угрожая оружием, похитили драгоценности. Одно только кольцо звезды оценивалось примерно в €4 млн.

Ранее Life.ru сообщал о приговорах участникам ограбления Ким Кардашьян. В мае 2025 года суд в Париже завершил уголовный процесс по делу о нападении, произошедшем почти девять лет назад.