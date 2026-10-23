Вице-премьер Чернышенко помог потерявшему сознание юному баскетболисту

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко бросился на помощь юному баскетболисту, который потерял сознание во время торжественного мероприятия в Красноярске. Чиновник помог ребёнку подняться и принёс воды.

Неожиданное происшествие случилось 23 октября на церемонии открытия нового тренировочного центра баскетбольного клуба «Енисей». В разгар мероприятия один из молодых спортсменов внезапно упал в обморок, пишет ТАСС. Чернышенко сразу обратил внимание на случившееся и поспешил к мальчику. Вице-премьер поддержал баскетболиста, помог ему встать и предложил попить воды.

Вскоре юный спортсмен пришёл в себя. После того как ситуация разрешилась, церемонию открытия продолжили. О причинах потери сознания ребёнка не сообщается.

Мероприятие состоялось в рамках международного форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Красноярске с 21 по 23 октября. Его организуют при поддержке правительства России и Министерства спорта. Основной площадкой деловой программы стал выставочно-деловой центр «Сибирь».