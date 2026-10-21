На форуме «Россия — спортивная держава» обсудили применение нейросетей в спорте

Антикризисные коммуникации, работа с нейросетями и новая система оценки медийной активности спортивных федераций стали главными темами первого дня форума «Россия — спортивная держава» в Красноярске. Впервые в программу мероприятия, проходящего с 21 по 23 октября, включили отдельный образовательно-прикладной день для руководителей отрасли, профильных специалистов и молодых профессионалов.

В Красноярске эксперты обсудили применение ИИ в спортивной отрасли. Фото © Фонд Росконгресс

На площадке Национального центра «Россия» организовали четыре тематические сессии, посвящённые продвижению спортивных проектов и взаимодействию с аудиторией. Участникам объяснили, как реагировать на критику, справляться с негативом в информационном пространстве и действовать в непредвиденных ситуациях. Отдельное внимание уделили подготовке к репутационным кризисам и выстраиванию эффективного общения с болельщиками.

В Красноярске эксперты обсудили применение ИИ в спортивной отрасли. Фото © Фонд Росконгресс

О том, как привлечь внимание к региональным событиям, рассказал заместитель гендиректора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков. Он представил возможности информационной системы «Контента» и подходы к выбору материалов для местных СМИ. На другой встрече Татьяна Кожина и представитель Российского футбольного союза Станислав Меркис разобрали способы удержания подписчиков, использование визуальных историй и адаптацию официальных сообщений для социальных сетей.

В Красноярске эксперты обсудили применение ИИ в спортивной отрасли. Фото © Фонд Росконгресс

Не обошлось и без искусственного интеллекта. Под руководством директора по развитию и маркетингу devять it Максима Кудрина слушатели познакомились с созданием цифровых помощников для пресс-служб, обработкой спортивных протоколов и автоматизацией подготовки публикаций. При этом эксперты напомнили, что даже при использовании современных технологий необходимо проверять факты и сохранять редакторский контроль.

В Красноярске эксперты обсудили применение ИИ в спортивной отрасли. Фото © Фонд Росконгресс

Ещё одной важной частью деловой программы стала презентация обновлённой методологии медиарейтинга спортивных федераций. Её обсудили на специальной сессии Министерства спорта, посвящённой работе с аудиторией. Также участники рассмотрели развитие спортивного бренда регионов и продвижение новых дисциплин.

В Красноярске эксперты обсудили применение ИИ в спортивной отрасли. Фото © Фонд Росконгресс

XIV Международный форум «Россия — спортивная держава» проводится по указу президента при поддержке правительства. Организаторами выступают Министерство спорта РФ и Фонд Росконгресс.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке Красноярска к форуму «Россия — спортивная держава», на который рассчитывали пригласить представителей более 100 государств. В июне 2026 года организационные вопросы обсудили на заседании под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В нём участвовали министр спорта Михаил Дегтярёв, советник президента Антон Кобяков и губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Особое внимание тогда уделили международному сотрудничеству, развитию спортивной дипломатии и повышению доступности физической культуры. Для сравнения, предыдущий форум в Самаре собрал представителей 58 стран. Основной площадкой нынешнего мероприятия выбрали международный выставочно-деловой центр «Сибирь», а его программу посвятили в том числе вопросам возвращения отечественных атлетов на мировую арену.