Выручка российского разработчика корпоративного программного обеспечения VK Tech за девять месяцев 2026 года выросла на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 14,4 миллиарда рублей. Основными драйверами роста стали сервисы для бизнеса и решения на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Наиболее заметный рост показало направление «Сервисы продуктивности», включающее VK WorkSpace. Его выручка увеличилась на 60,6% и составила 6,1 миллиарда рублей. Продукт объединяет корпоративную почту, видеозвонки и инструменты для совместной работы.

Ещё один миллиард рублей компания получила от нового направления «ИИ-решения». Его выделили в отдельный бизнес в апреле 2026 года. Разработчик предлагает корпоративным клиентам инструменты для внедрения искусственного интеллекта, автоматизации рабочих процессов и анализа данных.

Доходы направления «Облачная платформа» увеличились на 8,6%, до 4,4 миллиарда рублей. Сервисы для работы с данными принесли компании 1,2 миллиарда рублей, а бизнес-приложения — 1,8 миллиарда рублей.

Скорректированная EBITDA VK Tech, отражающая операционные результаты бизнеса, выросла на 21% и достигла 1,8 миллиарда рублей. Рентабельность по этому показателю составила 12%.

Продолжила расширяться и клиентская база разработчика. За год количество заказчиков увеличилось на 41,6%, достигнув 37,9 тысячи. При этом выручка от малого и среднего бизнеса росла быстрее, чем от крупных клиентов: на 46,2% против 29,7%.

Отдельно в компании отметили увеличение регулярных поступлений. Рекуррентная выручка выросла на 52,4%, до 12,4 миллиарда рублей, обеспечив 86% общих доходов VK Tech. Такой результат связан с развитием облачных сервисов и технической поддержки корпоративного программного обеспечения.