Каналы в MAX теперь можно продвигать через VK Рекламу

Предприниматели и авторы контента получили возможность запускать таргетированную рекламу в каналах MAX. Продвижение на первом этапе доступно через кабинет VK Рекламы, сообщили в пресс-службе VK.

Размещать объявления можно в каналах с аудиторией от тысячи подписчиков. Реклама появляется после основного контента и может вести на канал или отдельную публикацию внутри мессенджера, а также на внешний сайт.

Для рекламодателей предусмотрели два формата: текстовый и визуально-текстовый. При настройке кампании можно выбирать аудиторию по географии, демографическим и другим характеристикам.

Чтобы запустить продвижение, необходимо выбрать в кабинете VK Рекламы объект «Каналы», указать ссылку на нужную площадку и создать объявление для MAX. В основе инструмента работает Discovery-платформа VK, объединяющая технологии рекомендаций, поиска и рекламы.

На этапе тестирования объявления можно размещать более чем в 1,5 тысячи каналов. В дальнейшем к работе с рекламным инвентарём MAX планируют подключить и другие российские рекламные платформы.

«Запуск рекламного инвентаря даёт возможность предпринимателям и авторам находить свою аудиторию, растить узнаваемость своих каналов и привлекать клиентов», — заявил генеральный директор MAX Фарит Хуснояров.

Ранее Life.ru сообщал о начале тестирования рекламных инструментов в MAX. Тогда разработчики ещё не раскрывали механику размещения объявлений и сроки расширения функционала. До этого число рекламодателей в мессенджере за пять месяцев выросло в 7,5 раза, а объём расходов на продвижение увеличился в 37 раз.