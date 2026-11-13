Российская компания VK Tech выпустила новую версию корпоративной ИИ-платформы VK AI Space, которая позволяет бизнесу создавать цифровых помощников и использовать их даже без подключения к интернету. Обновление 26.3 объединило семь модулей для работы с нейросетями, внутренними базами знаний и автоматизации бизнес-процессов. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

Теперь компании могут создавать ИИ-агентов, которые не только отвечают на вопросы сотрудников и клиентов, но и самостоятельно выполняют задачи во внутренних системах. Например, такие помощники способны обращаться к программным интерфейсам, обрабатывать документы, работать с базами данных и взаимодействовать с другими инструментами. Несколько агентов можно объединять для выполнения сложных многоэтапных операций.

Отдельное внимание разработчики уделили безопасности. Компании смогут заранее проверять ответы нейросетей на тестовых данных, ограничивать доступные им действия и отслеживать обращения к корпоративным инструментам. Если операция требует участия человека, ИИ-агент приостановит работу и запросит подтверждение сотрудника.

Для контроля предусмотрены разграничение прав доступа, квоты и журнал аудита. При этом платформу можно установить непосредственно на оборудование заказчика, не подключая к внешним сетям. В VK Tech подчеркнули, что новая версия прошла испытания, включая проверку работы в полностью изолированной инфраструктуре.

«Мы хотим, чтобы корпоративный ИИ стал для компаний инструментом повседневной работы: помогал решать новые задачи и автоматизировать привычные процессы», — отметил директор по ИИ-продуктам VK Tech Роман Стятюгин. По его словам, разработчик стремится сделать использование нейросетей стабильным, управляемым и соответствующим требованиям бизнеса.

Платформа VK AI Space развивается с начала 2026 года. В неё уже внедрили многоуровневую память, готовые библиотеки компонентов, систему навыков и инструменты для создания сценариев с участием нескольких ИИ-агентов. Организации могут использовать все возможности вместе или подключать отдельные модули в зависимости от собственных задач.