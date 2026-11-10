ВКС России нанесли удар ФАБ-500 по переправе ВСУ и показали результат
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Российская авиация нанесла удар авиабомбами ФАБ-500 по насыпной переправе ВСУ в Запорожской области. Цель находилась в районе населённого пункта Запорожец, сообщили в Министерстве обороны России, опубликовав кадры объективного контроля.
По данным ведомства, удар выполнили экипажи оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил РФ. Для поражения переправы применялись фугасные авиабомбы ФАБ-500, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).
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«В ходе боевого вылета применялись авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате удара цель поражена», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее российская авиация нанесла удары авиабомбами ФАБ-250 по позициям ВСУ в районе Преображенки Запорожской области. Минобороны также опубликовало видеозапись поражения целей, полученную средствами объективного контроля. Для ударов использовались авиабомбы с модулями планирования и коррекции.