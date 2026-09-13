ФАБы накрыли цель: Минобороны показало удар по позициям ВСУ под Преображенкой

Российская авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений в районе Преображенки на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Запорожской области. Видео © Минобороны России

По данным ведомства, для поражения целей лётчики применили авиабомбы ФАБ-250, оснащённые унифицированными модулями планирования и коррекции.

В Минобороны заявили, что удары пришлись непосредственно по местам размещения украинских военнослужащих. Результаты атаки были зафиксированы средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Российское Минобороны ранее сообщало об ударах по объектам инфраструктуры на Украине, которые использовались в военных целях. В частности, в Черноморске Одесской области были поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные для разгрузки и хранения военного имущества.