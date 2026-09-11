Минобороны РФ сообщило о доставке срочных и точных «бамдеролей» на Украину

Минобороны России опубликовало забавный мем после ночных ударов по военным объектам на территории Украины, в том числе по дата-центрам с разведданными. На изображении с летящей ракетой появилась фраза: «Вам бамдероль».

Мем Минобороны. Фото © Max / Минобороны РФ

«Всегда точная, срочная и мощная», — говорится в подписи к публикации в канале ведомства в Max.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 11 сентября российские войска применили высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. Были поражены объекты военной промышленности и логистические центры, задействованные в производстве и хранении дронов. Удары также пришлись по дата-центрам в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.