Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший распорядился доставить американскому лидеру Дональду Трампу фастфуд из популярной местной сети Jollibee. Необычное угощение предназначалось для позднего перекуса президента США и членов его делегации, прибывших в Манилу с официальным визитом.

Как сообщает филиппинский телеканал GMA News, о своём распоряжении Маркос рассказал 18 ноября во время встречи с Трампом в президентском дворце Малаканьян. По словам филиппинского лидера, заказ сделали накануне вечером, чтобы познакомить гостей с местной кухней.

«Вчера вечером я попросил своих сотрудников заказать доставку из Jollibee, чтобы вы и ваша делегация могли перекусить на ночь», — рассказал Маркос.

Президент Филиппин пояснил, что Jollibee — одна из самых популярных сетей быстрого питания в стране, известная прежде всего жареной курицей. Маркос также похвастался, что, по его оценке, филиппинский бренд уже обошёл американскую сеть KFC по популярности в США.

«О, вот это да! Фантастика», — отреагировал Трамп на рассказ собеседника.

Американский лидер находился на Филиппинах 17–18 ноября. В программу поездки вошли переговоры с Маркосом, встречи с представителями других государств и обсуждение вопросов торговли, энергетики и безопасности. При этом публично не уточнялось, какие именно блюда получил Трамп и попробовал ли он их лично.

Ранее Life.ru сообщал о необычной встрече Трампа на Филиппинах, где президент США отказался от своего фирменного танца под песню YMCA. Военный оркестр специально исполнил любимую композицию американского лидера, однако тот ограничился улыбкой и приветствием.