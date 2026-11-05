Власти Германии считают, что министр экономики и вице-премьер Баварии Хуберт Айвангер умер по естественным причинам. Предварительно, причиной смерти стали проблемы со здоровьем. Об этом сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

«Берлинские власти предполагают естественную смерть. Считается, что причина связана со здоровьем», — пишет издание.

Несмотря на это, полиция и прокуратура начали расследование смерти, чтобы установить точные причины и что тому предшествовало.

Напомним, 55-летнего Хуберта Айвангера нашли мёртвым в одном из отелей Берлина. Политик приехал в столицу Германии на открытие партийного бюро, однако на мероприятие не пришёл. Перед этим Айвангер пожаловался на плохое самочувствие и решил остаться в гостинице.