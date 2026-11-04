В Германии сообщили о трагической гибели одного из ведущих региональных политиков. Министр экономики Баварии, лидер партии «Свободные избиратели» (FW) и заместитель премьер-министра федеральной земли Хуберт Айвангер обнаружен мёртвым в одном из берлинских отелей. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительстве Баварии и столичной полиции. Информацию также приводит немецкое издание Welt.

По данным Bild, 55-летний политик находился в Берлине в день открытия партийного бюро «Свободных избирателей». Однако на мероприятии он так и не появился. Как уточняет издание, ранее Айвангер жаловался на плохое самочувствие и решил остаться в гостинице.

Обстоятельства произошедшего пока остаются неизвестными. Информация о причинах смерти политика на момент публикации не приводилась.

«Свободные избиратели» входят в правящую коалицию Баварии вместе с Христианско-социальным союзом (ХСС). Айвангер возглавлял партию и занимал пост заместителя премьер-министра федеральной земли Маркуса Зёдера, одновременно руководя региональным министерством экономики.

Официальные подробности произошедшего и информация о дальнейших действиях правоохранительных органов пока не опубликованы.

Ранее Life.ru писал, что Apple предупредила немецкие власти о возможной шпионской атаке на смартфоны представителей правительства и депутатов Бундестага. Злоумышленники могли использовать сложное программное обеспечение Mercenary Spyware для целенаправленной слежки за владельцами iPhone. Министр цифровых технологий Германии Карстен Вильдбергер подтвердил получение предупреждений от американской корпорации, а Федеральное ведомство по безопасности информационной техники уведомило политиков о потенциальной угрозе.