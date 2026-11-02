В Германии разгорается скандал вокруг безопасности мобильных устройств представителей власти: под угрозой оказались смартфоны депутатов Бундестага и членов федерального правительства. Компания Apple предупредила о возможном проникновении на несколько iPhone с помощью специализированного шпионского программного обеспечения. Информацию подтвердил министр цифровых технологий ФРГ Карстен Вильдбергер в эфире телеканала ARD, сообщает Bild.

По словам министра, американская корпорация направила предупреждения о том, что некоторые устройства могли быть скомпрометированы посредством так называемого Spyware. Вильдбергер признал, что ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность, однако не стал раскрывать подробности предполагаемой атаки.

«Apple сообщила, что определённые устройства, возможно, были скомпрометированы с помощью так называемого шпионского ПО», — заявил глава немецкого цифрового ведомства.

Как выяснили журналисты ARD, первые уведомления Apple начали поступать владельцам iPhone ещё 29 октября. Речь идёт о применении Mercenary Spyware — сложного шпионского программного обеспечения, которое используют для целенаправленного наблюдения за конкретными людьми. После получения информации Федеральное ведомство по безопасности информационной техники Германии (BSI) письменно уведомило политиков, чьи смартфоны могли оказаться под угрозой.

Специалисты ведомства рекомендовали получателям предупреждений исходить из того, что их устройства потенциально могли быть скомпрометированы. При этом пока нет подтверждения, что злоумышленникам действительно удалось получить доступ к содержимому телефонов.

Опасность подобных программ заключается в широких возможностях скрытого сбора информации. В зависимости от способа проникновения шпионское ПО может позволить посторонним читать переписки, получать доступ к контактам, звонкам и календарям, отслеживать местоположение владельца, а также незаметно активировать микрофон и камеру.

Пока остаётся неизвестным, сколько именно немецких парламентариев и представителей правительства получили предупреждения. Не установлены и организаторы предполагаемой кибератаки. В Apple подобные уведомления рассматривают как серьёзный сигнал о целенаправленной попытке проникновения, однако компания не называет конкретных виновников.

Ситуация может получить продолжение уже в ближайшее время: ожидается, что вопросы цифровой безопасности и защиты государственных коммуникаций станут одной из тем правительственного цифрового саммита в Берлине.

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