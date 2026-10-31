Хакеры взломали сервер берлинской клиники «Шарите» и похитили данные

Хакеры атаковали сервер одной из крупнейших университетских клиник Европы — берлинской «Шарите» — и похитили персональные данные сотрудников, студентов и людей, обращавшихся в медучреждение. Об этом сообщается на официальном сайте клиники.

Злоумышленники проникли на веб-сервер, где в том числе размещён сайт больницы. Утечка затронула контактную информацию пользователей онлайн-форм, включая тех, кто пытался записаться на приём к врачу. Точное количество пострадавших пока не раскрывается.

Администрация «Шарите» пообещала в ближайшее время лично уведомить всех, чьи сведения оказались скомпрометированы.

После обнаружения кибератаки специалисты клиники выяснили причину инцидента и усилили защиту других информационных систем. Руководство учреждения также взаимодействует с надзорными и правоохранительными органами, которые занимаются расследованием произошедшего.

В «Шарите» подчеркнули, что медицинская помощь пациентам не прерывалась. Больница продолжает работать в штатном режиме, а оперативно принятые меры позволили ограничить возможные последствия взлома.

Примечательно, что за неделю до происшествия клиника временно отключала свой сайт из-за обнаруженной уязвимости в программном обеспечении PHP. Однако в администрации заверили, что нынешняя хакерская атака с этой проблемой не связана.