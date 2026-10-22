«Можно стереть всё»: На что способны хакеры из-за уязвимостей PHP

Уязвимости в языке программирования PHP, из-за которых в ряде стран начали отключать государственные сайты, теоретически могут затронуть и российские ресурсы. Однако переход на отечественные IT-решения способен снизить зависимость от зарубежных программных компонентов. Об этом Life.ru рассказал эксперт по кибербезопасности, председатель комиссии Института развития интернета Артём Геллер.

По его словам, PHP долгое время был популярным инструментом для разработки государственных интернет-ресурсов, в том числе в России. Поэтому эксперт допускает, что отдельные сайты до сих пор используют компоненты, в которых обнаружены проблемы безопасности. При этом о массовых сбоях российских государственных сервисов из-за этих уязвимостей не сообщалось.

У нас был долгий период, когда всё собиралось на международных открытых компонентах, в числе которых есть и эти PHP-решения Артём Геллер эксперт по кибербезопасности

Специалист отметил, что последствия эксплуатации уязвимости зависят от уровня доступа, полученного злоумышленниками. В отдельных случаях они могут изменять содержимое сайта, нарушать его работу или похищать информацию. Однако само наличие уязвимого компонента ещё не означает, что данные пользователей оказались в чужих руках.

Потенциально под угрозой могут находиться персональные сведения, в том числе медицинская и финансовая информация. Именно поэтому администраторы некоторых зарубежных ресурсов предпочли временно ограничить доступ к сайтам до установки необходимых обновлений.

Геллер подчеркнул, что смена пользовательского пароля не устраняет уязвимость на сервере — дело в самой системе. Главной задачей в такой ситуации является своевременное обновление программных компонентов и устранение обнаруженных ошибок.

При этом российский курс на импортозамещение в IT-сфере может способствовать развитию собственных решений и усилению контроля над используемым программным обеспечением. Впрочем, отечественное происхождение продукта само по себе не гарантирует отсутствия уязвимостей — безопасность зависит прежде всего от качества разработки и регулярных обновлений.

Ранее Life.ru сообщал, что как минимум в 13 странах временно ограничили работу государственных сайтов из-за обнаруженных уязвимостей PHP. Проблема затронула также ресурсы СМИ и образовательных учреждений. Для устранения ошибок разработчики выпустили обновления, которые должны установить администраторы сайтов.