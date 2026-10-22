В 13 странах отключили государственные сайты из-за уязвимости PHP

Как минимум 13 государств временно ограничили работу правительственных сайтов из-за критических уязвимостей в языке программирования PHP. Проблема затронула интернет-ресурсы органов власти, СМИ и образовательных учреждений в Европе, Азии и Северной Америке.

Первыми о приостановке работы официальных интернет-порталов объявили Нидерланды, Финляндия и Бельгия. Позднее аналогичные меры приняли Австрия, Великобритания, Дания, Латвия, Словакия, США, Франция, Германия, Чехия и Япония.

Власти Великобритании и Соединённых Штатов направили предупреждения организациям, использующим PHP. Специалистам поручили проверить соответствующие системы на наличие следов вредоносной активности.

Ограничения коснулись не только государственных учреждений. В ряде европейских стран временно перестали работать отдельные сайты средств массовой информации, включая ресурсы Би-би-си, RTL, Латвийского радио, а также порталы Rapporteur и LMS.

С проблемами столкнулись университеты Германии и Австрии. Кроме того, сообщения об ограничении доступа поступали от отдельных образовательных проектов и футбольных клубов.

Причиной масштабных отключений стали две критические уязвимости PHP, которые обнаружили специалисты по информационной безопасности. Этот язык программирования широко используют для работы серверной части интернет-сайтов.

Группа реагирования на компьютерные инциденты Евросоюза предупредила об угрозе утечки информации. По данным Reuters, выявленные ошибки могут позволить злоумышленникам получить несанкционированный доступ к данным.

Временное отключение сайтов стало одной из мер защиты от возможных атак. При этом сам факт приостановки работы интернет-ресурса не означает, что хакеры уже получили к нему доступ.

Сроки полного восстановления всех затронутых сервисов пока неизвестны. Работа сайтов будет зависеть от установки исправлений и результатов проверок безопасности.

21 октября разработчики PHP сообщили о двух критических уязвимостях — CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619. Они позволяют удалённо выполнять код без авторизации. Для устранения проблемы выпустили обновления PHP 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27 и 8.5.12. Разработчики призвали пользователей установить их как можно скорее.