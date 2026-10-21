В Словакии отключили государственные сайты из-за угрозы хакерских атак

В Словакии власти распорядились временно отключить ряд государственных сайтов из-за критической уязвимости в PHP. Под ограничения попал в том числе интернет-ресурс Министерства внутренних дел страны. Об этом сообщил словацкий новостной портал Denník N.

По информации издания, соответствующее распоряжение поступило из аппарата правительства республики. Решение приняли после рекомендации Национального управления кибербезопасности, специалисты которого предупредили об угрозе взлома государственных информационных систем.

Проблема затронула и соседнюю Чехию. Международный аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге частично ограничил работу своего сайта. Кроме того, вечером 21 октября приостановил работу интернет-портал чешского правительства, сообщило агентство ČTK.

Причиной отключений стала критическая уязвимость PHP — языка программирования, который широко используют при создании и обслуживании веб-сайтов. Ошибка в программном обеспечении может позволить злоумышленникам удалённо выполнять команды на уязвимых серверах.

Разработчики PHP сообщили о проблеме 20 октября и выпустили обновление безопасности. Однако, по имеющимся данным, хакеры уже пытаются использовать обнаруженную уязвимость для атак на интернет-ресурсы.

Власти Словакии решили ограничить доступ к части государственных сайтов, чтобы снизить риск проникновения в информационные системы. При этом сообщений об успешном взломе отключённых ресурсов в опубликованных материалах нет.

Сроки полного восстановления работы сайтов пока не уточняются. Возобновление доступа будет зависеть от устранения уязвимости и проверки безопасности соответствующих систем.