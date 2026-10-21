Сайты LSM и Латвийского радио отключили из-за уязвимостей PHP
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Сайты LSM и Латвийского радио не работают из-за рисков кибербезопасности. Вечером 21 октября в Латвии также временно прекратили работу сайты 165 государственных и муниципальных учреждений. Причиной стали две критические уязвимости в языке программирования PHP, сообщили LSM и Национальный центр кибербезопасности страны.
Портал LSM.lv был недоступен около пяти часов. Сайт и мобильное приложение Латвийского радио также отключили на время устранения угрозы. При этом радиовещание продолжилось. Ограничения затронули сайты министерств и президента Латвии. Большинство государственных ресурсов впоследствии восстановили работу, однако около 20 сайтов оставались недоступны. Национальный центр кибербезопасности распорядился ограничить доступ к государственным информационным системам, использующим уязвимые решения PHP, разрешив подключения только с латвийских IP-адресов до установки исправлений.
Временно закрылись и цифровые сервисы Центрального статистического управления: портал официальной статистики, инструменты работы с данными и сайт ведомства. Ограничения могут сохраняться до 26 октября.
21 октября разработчики PHP сообщили о двух критических уязвимостях — CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619. Они позволяют удалённо выполнять код без авторизации. Для устранения проблемы выпустили обновления PHP 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27 и 8.5.12. Разработчики призвали пользователей установить их как можно скорее.
Ранее стало известно, что сайты государственных учреждений и других организаций в нескольких европейских странах начали отключать из-за двух критических уязвимостей в языке программирования PHP. Под угрозой взлома оказалась значительная часть интернет-ресурсов по всему миру. В числе стран, принявших экстренные меры, оказались Нидерланды и Финляндия. Там власти временно ограничили доступ к государственным онлайн-сервисам, чтобы защитить их от возможных хакерских атак. Аналогичные меры предприняли организации в Германии, Франции и Бельгии. Отключения затронули не только ведомства, но также больницы и учебные заведения.