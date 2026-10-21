Мировой интернет под угрозой: В Европе из-за двух уязвимостей отключают сайты госучреждений

Сайты государственных учреждений и других организаций в нескольких европейских странах начали отключать из-за двух критических уязвимостей в языке программирования PHP. Под угрозой взлома оказалась значительная часть интернет-ресурсов по всему миру. Об этом сообщает Reuters.

В числе стран, принявших экстренные меры, оказались Нидерланды и Финляндия. Там власти временно ограничили доступ к государственным онлайн-сервисам, чтобы защитить их от возможных хакерских атак. Аналогичные меры предприняли организации в Германии, Франции и Бельгии. Отключения затронули не только ведомства, но также больницы и учебные заведения.

Причиной стали две опасные ошибки в PHP — языке программирования, который используется для работы сайтов и веб-приложений. Обнаруженные уязвимости позволяют злоумышленникам удалённо выполнять команды на сервере без авторизации. Это создаёт риск получения доступа к внутренним системам и конфиденциальным данным.

Национальный центр кибербезопасности Нидерландов сообщил, что проблема затрагивает версии PHP начиная с пятой. Уязвимыми могут оказаться сайты, использующие популярные системы управления содержимым, в том числе WordPress. Европейские специалисты по кибербезопасности рекомендовали временно отключать ресурсы, владельцы которых не могут оперативно установить защитные обновления.

При этом разработчики PHP уже выпустили исправления для поддерживаемых версий 8.2–8.5 и призвали как можно скорее их установить. Владельцам сайтов, работающих на устаревших версиях языка, может потребоваться переход на более современное программное обеспечение, поскольку старые ветки PHP больше не получают официальных обновлений безопасности.

Несмотря на масштаб предупредительных мер, отключение сайтов не обязательно означает, что они уже подверглись взлому. В частности, власти Нидерландов и Финляндии объяснили свои действия стремлением предотвратить возможные атаки.

PHP — популярный язык программирования, который используется для создания сайтов и веб-сервисов. Он работает на сервере и отвечает за обработку запросов пользователей: например, авторизацию, поиск информации, оформление заказов и формирование страниц с актуальными данными. На PHP работают многие интернет-магазины, новостные порталы и сайты государственных учреждений, в том числе ресурсы на платформе WordPress. Уязвимости в PHP могут позволить хакерам получить доступ к данным или нарушить работу сайта, однако степень опасности зависит от версии языка и настроек сервера.

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