Интернет встанет, деньги зависнут: Чем грозит миру уничтожение подводных кабелей в Ормузе

Повреждение подводных интернет-кабелей в Ормузском проливе может обернуться перебоями связи и серьёзными проблемами с международными банковскими переводами. Об этом 360.ru рассказал главный редактор IT-издания «Рунет», глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, комментируя угрозы Ирана в отношении цифровой инфраструктуры региона.

По словам эксперта, подводные кабели можно сравнить с автомобильными магистралями. Если одна из них перестаёт работать, весь поток перенаправляется на оставшиеся линии, которые могут не справиться с возросшей нагрузкой. В результате пользователи сталкиваются с замедлением интернета и увеличением времени отклика сервисов.

«Повреждение кабелей вызовет серьёзные проблемы. Их можно сравнивать с автомагистралями. Когда трасс становится меньше, трафик перенаправляется на свободные дороги», — пояснил Зыков.

Особенно серьёзные последствия возможны для финансовой системы стран Персидского залива. В худшем случае, считает специалист, переводы между банками ОАЭ и европейскими кредитными организациями могут существенно замедлиться или временно остановиться. Под угрозой также окажется доступность отдельных онлайн-сервисов.

При этом полного отключения региона от глобальной сети Зыков не ожидает. Например, у Объединённых Арабских Эмиратов имеются резервные кабельные маршруты через Фуджейру. Поэтому главная опасность заключается не столько в исчезновении интернета, сколько в снижении скорости передачи данных и перегрузке оставшихся каналов.

Зыков также напомнил о важности резервного хранения информации. Крупные компании всё чаще распределяют данные между несколькими центрами обработки, в том числе расположенными на разных континентах. Такой подход позволяет сохранить доступ к информации даже при серьёзных повреждениях инфраструктуры связи.