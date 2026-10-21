Интернет встанет, деньги зависнут: Чем грозит миру уничтожение подводных кабелей в Ормузе
Эксперт Зыков: Удар по кабелям в Ормузе грозит сбоями банковских переводов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Повреждение подводных интернет-кабелей в Ормузском проливе может обернуться перебоями связи и серьёзными проблемами с международными банковскими переводами. Об этом 360.ru рассказал главный редактор IT-издания «Рунет», глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, комментируя угрозы Ирана в отношении цифровой инфраструктуры региона.
По словам эксперта, подводные кабели можно сравнить с автомобильными магистралями. Если одна из них перестаёт работать, весь поток перенаправляется на оставшиеся линии, которые могут не справиться с возросшей нагрузкой. В результате пользователи сталкиваются с замедлением интернета и увеличением времени отклика сервисов.
«Повреждение кабелей вызовет серьёзные проблемы. Их можно сравнивать с автомагистралями. Когда трасс становится меньше, трафик перенаправляется на свободные дороги», — пояснил Зыков.
Особенно серьёзные последствия возможны для финансовой системы стран Персидского залива. В худшем случае, считает специалист, переводы между банками ОАЭ и европейскими кредитными организациями могут существенно замедлиться или временно остановиться. Под угрозой также окажется доступность отдельных онлайн-сервисов.
При этом полного отключения региона от глобальной сети Зыков не ожидает. Например, у Объединённых Арабских Эмиратов имеются резервные кабельные маршруты через Фуджейру. Поэтому главная опасность заключается не столько в исчезновении интернета, сколько в снижении скорости передачи данных и перегрузке оставшихся каналов.
Зыков также напомнил о важности резервного хранения информации. Крупные компании всё чаще распределяют данные между несколькими центрами обработки, в том числе расположенными на разных континентах. Такой подход позволяет сохранить доступ к информации даже при серьёзных повреждениях инфраструктуры связи.
Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби пригрозил ударами по подводным интернет-кабелям в Ормузском проливе. Как сообщал Life.ru, иранский генерал предупредил, что в случае нового обострения конфликта с США ответ Тегерана будет значительно жёстче. Подводная цифровая инфраструктура может стать одной из целей наряду с другими стратегическими объектами региона.