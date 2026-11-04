Отношения России и Германии переживают непростой период, однако возможность наладить диалог между странами сохраняется. Для этого Берлину и Москве необходимо сделать первый шаг — возобновить личное общение и перестать ограничиваться политическими заявлениями. Об этом 4 ноября газете «Известия» заявил руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк.

По мнению собеседника издания, восстановление отношений должно начинаться именно с прямых контактов между представителями двух государств. Личные встречи и готовность разговаривать друг с другом способны создать основу для дальнейшего согласования позиций по конкретным вопросам. Фон Бисмарк также обратил внимание на историческое значение известного высказывания своего предка о дружбе России и Германии как залоге мира в Европе.

«Я думаю, что эта фраза, которая известна как в России, так и в Германии, имеет символическое значение, поскольку она свидетельствует о том, как просто на самом деле можно работать друг с другом», — отметил он.

Фон Бисмарк подчеркнул, что историческая мысль о сотрудничестве двух стран остаётся актуальной и сегодня. По его оценке, даже на фоне серьёзного охлаждения отношений между Москвой и Берлином не стоит отказываться от возможности восстановить взаимопонимание. Для этого прежде всего необходимо вернуться к практике непосредственного общения, которое должно предшествовать обсуждению сложных политических и международных вопросов.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин призвал зарубежные государства объективно оценивать намерения России и не воспринимать Москву как источник угрозы. Президент подчеркнул, что страна никогда не стремилась угрожать другим государствам и заинтересована в развитии международного сотрудничества. Об этом глава государства заявил 4 ноября в Кремле на церемонии вручения государственных наград по случаю Дня народного единства.