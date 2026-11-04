Путин вручил медаль Пушкина потомку канцлера Германии Отто фон Бисмарка
Александр фон Бисмарк. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина
Президент России Владимир Путин наградил медалью Пушкина потомка первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка — Александра фон Бисмарка. Награду основателю российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог» вручили 4 ноября на торжественной церемонии в Кремле, приуроченной ко Дню народного единства.
Александр фон Бисмарк занимается развитием общественных связей между Россией и Германией. Созданный им проект «Бисмарк-диалог» направлен на поддержание контактов и взаимопонимания между представителями двух стран.
Медали Пушкина получили и другие иностранные общественные деятели. Среди награждённых — директор Дома культуры «Мексика — Россия» Каролина Гаспар Рамирес, почётный консул РФ в Гамбии Момоду Ламин Манга и министр научно-технологического развития и высшего образования Республики Сербской Драга Мастилович.
Такой же награды удостоились генеральный директор южнокорейской компании «Спейс нал» Ким Чжон А и председатель Синодальной исторической комиссии Белорусского экзархата Московского патриархата протоиерей Александр Романчук.
Медаль Пушкина вручается за заслуги в области культуры и искусства, сохранение исторического наследия, сближение народов и популяризацию российской литературы за рубежом. Награда учреждена в 1999 году.
Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. В День народного единства президент также вручал государственные награды и премии за вклад в укрепление единства российской нации.
Ранее Владимир Путин наградил школьника из Луганска Ростислава Токарева за спасение друга, подорвавшегося на противопехотной мине. Инцидент произошёл 12 мая на берегу Северского Донца. Подросток оказал раненому товарищу первую помощь, вызвал спасателей и перенёс его на несколько сотен метров в безопасное место. За проявленное мужество Ростислав получил медаль «За спасение погибавших», которую ему вручили в Совете Федерации.