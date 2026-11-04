Президент России Владимир Путин наградил медалью Пушкина потомка первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка — Александра фон Бисмарка. Награду основателю российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог» вручили 4 ноября на торжественной церемонии в Кремле, приуроченной ко Дню народного единства.

Александр фон Бисмарк занимается развитием общественных связей между Россией и Германией. Созданный им проект «Бисмарк-диалог» направлен на поддержание контактов и взаимопонимания между представителями двух стран.

Медали Пушкина получили и другие иностранные общественные деятели. Среди награждённых — директор Дома культуры «Мексика — Россия» Каролина Гаспар Рамирес, почётный консул РФ в Гамбии Момоду Ламин Манга и министр научно-технологического развития и высшего образования Республики Сербской Драга Мастилович.

Такой же награды удостоились генеральный директор южнокорейской компании «Спейс нал» Ким Чжон А и председатель Синодальной исторической комиссии Белорусского экзархата Московского патриархата протоиерей Александр Романчук.

Медаль Пушкина вручается за заслуги в области культуры и искусства, сохранение исторического наследия, сближение народов и популяризацию российской литературы за рубежом. Награда учреждена в 1999 году.

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. В День народного единства президент также вручал государственные награды и премии за вклад в укрепление единства российской нации.