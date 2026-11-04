Россияне разных национальностей, культур и вероисповеданий объединились в поддержке участников специальной военной операции. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на церемонии вручения государственных наград в Кремле, приуроченной ко Дню народного единства.

Российский лидер подчеркнул, что солидарность граждан проявляется не только в общих убеждениях, но и в конкретной помощи военнослужащим, которые защищают суверенитет и государственность страны.

«Народ России объединился в искренней, действенной поддержке наших героев», — отметил Путин.

По словам президента, люди разных национальностей, культур и вероисповеданий ощущают неразрывную связь друг с другом. Именно эта сплочённость объединяет общество в поддержке военнослужащих и их семей.

Торжественную церемонию в Кремле провели 4 ноября. В этот день традиционно вручают президентские премии за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды. Соответствующее распоряжение о проведении мероприятия Путин подписал 2 ноября.

Праздничная программа началась с возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. После церемонии президент России Владимир Путин пообщался с детьми участников СВО, юными волонтёрами и представителями молодёжных организаций, приехавшими в Москву из разных регионов страны.

Во встрече участвовали около 30 ребят, в том числе из новых регионов России. Среди приглашённых были подопечные государственного фонда «Защитники Отечества», кадеты и активисты добровольческих объединений. К праздничным мероприятиям также присоединились представители традиционных религиозных конфессий.