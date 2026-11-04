Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не угрожала другим государствам и по-прежнему стремится к международному сотрудничеству. По его словам, важно, чтобы эту позицию понимали не только обычные граждане зарубежных стран, но и их политическое руководство.

Соответствующее заявление глава государства сделал 4 ноября в Кремле на церемонии вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации. Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства.

«Сейчас очень важно, чтобы во многих, в том числе и не только в тех странах, которые вы представляете, люди увидели, на политическом уровне люди увидели, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает. Во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству», — подчеркнул Путин.

Он особо выделил два принципа, которыми руководствуется Россия: отсутствие намерений угрожать другим странам и готовность развивать партнёрские отношения.