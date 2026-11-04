Путин призвал другие страны увидеть истинные намерения Москвы
Путин заявил, что Россия никогда никому не угрожала и стремится к сотрудничеству
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не угрожала другим государствам и по-прежнему стремится к международному сотрудничеству. По его словам, важно, чтобы эту позицию понимали не только обычные граждане зарубежных стран, но и их политическое руководство.
Соответствующее заявление глава государства сделал 4 ноября в Кремле на церемонии вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации. Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства.
«Сейчас очень важно, чтобы во многих, в том числе и не только в тех странах, которые вы представляете, люди увидели, на политическом уровне люди увидели, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает. Во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству», — подчеркнул Путин.
Он особо выделил два принципа, которыми руководствуется Россия: отсутствие намерений угрожать другим странам и готовность развивать партнёрские отношения.
Ранее Life.ru рассказывал о заявлении Владимира Путина об отсутствии у России планов нападать на другие страны. Выступая на форуме «Валдай», президент подчеркнул, что Москва никому не угрожает и не намерена начинать военные конфликты ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году. Вместе с тем он отметил, что в случае агрессии Россия будет вынуждена защищаться.