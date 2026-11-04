Россия на протяжении своей истории преодолевала серьёзные испытания благодаря сплочённости граждан и стремлению самостоятельно определять своё будущее. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на церемонии вручения государственных наград в Кремле по случаю Дня народного единства.

«Сегодня в России мы отмечаем праздник — День народного единства. В этом празднике отражены наша великая история, наши ценности, национальный характер», — напомнил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что способность объединяться перед лицом трудностей неоднократно помогала стране справляться с вызовами. По его словам, именно общая воля граждан становилась ответом на угрозы российской государственности.