В Год единства народов России граждане страны не только обращались к своему историческому наследию, но и закладывали основы будущего государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 3 ноября на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«В Год единства мы обращались к нашей истории, но по сути выстраивали будущее», — подчеркнул глава государства.

2026 год был объявлен Годом единства народов России по инициативе, которую Путин поддержал ещё в ноябре 2025 года. Соответствующий указ президент подписал 25 декабря. Основной целью тематического года стало укрепление межнационального согласия, сохранение культурного многообразия и общих исторических ценностей.

В течение года в стране проводились мероприятия, посвящённые традициям, языкам и культуре народов России. Особое внимание уделялось воспитанию молодёжи, сохранению исторической памяти и укреплению связей между представителями разных национальностей.

Также Владимир Путин отметил, что в рамках Года единства народов России по всей стране прошли тысячи мероприятий. На заседании Совета по межнациональным отношениям президент сказал, что тематический год укрепил связи между регионами, народами, религиозными и национальными объединениями. По словам главы РФ, особое значение имели инициативы самих граждан: предложения волонтёров, общественных и творческих организаций воплощались в жизнь в сельских клубах, школах и библиотеках.