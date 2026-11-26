Три человека, в том числе двое детей, получили ранения в результате атаки беспилотника на электричку в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти республики.

По данным местных властей, удар был нанесён украинским беспилотником. Информация о состоянии пострадавших и повреждениях железнодорожного состава пока не приводится.

Это не первый случай атаки беспилотников на железнодорожный транспорт в республике. Так, 11 ноября при ударе по тепловозу в городском округе Дебальцево погиб машинист, его помощник получил ранения.

Кроме того, 24 ноября Life.ru сообщал, что семь человек пострадали при атаке беспилотников на автовокзал «Южный» в Донецке.