Семь мирных жителей пострадали в результате атаки украинских беспилотников на автовокзал «Южный» в центре Донецка. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

По его словам, город уже несколько дней подряд подвергается ударам как в дневное, так и в ночное время. Очередная атака произошла утром 24 ноября.

Кроме того, в Ленинском районе Донецка в результате обстрела повреждены транспортные средства муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление».

Напомним, 22 ноября в Горловке беспилотник атаковал остановку общественного транспорта. Также, по данным регионального Минэнерго, к утру 23 ноября после повторных ударов по энергетической инфраструктуре ДНР без электричества оставались более 207 тысяч абонентов.