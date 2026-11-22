Украинские военнослужащие направили беспилотник прямо на остановку общественного транспорта в Горловке в ДНР. В результате вражеской атаки раения получили три мирных жителя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Дрон атаковал остановку в Горловке. Ранены трое гражданских», — поделился информацией источник агентства. Двое из пострадавших были на самой остановке в момент прилёта, а третий находился в машине.

Ранее украинский беспилотник ударил по частному дому в селе Алешковичи Суземского района Брянской области. Ранения получил 20-летний местный житель, дом сгорел.