Три человека ранены во время прилёта дрона ВСУ по остановке в Горловке
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Украинские военнослужащие направили беспилотник прямо на остановку общественного транспорта в Горловке в ДНР. В результате вражеской атаки раения получили три мирных жителя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Дрон атаковал остановку в Горловке. Ранены трое гражданских», — поделился информацией источник агентства. Двое из пострадавших были на самой остановке в момент прилёта, а третий находился в машине.
Ранее украинский беспилотник ударил по частному дому в селе Алешковичи Суземского района Брянской области. Ранения получил 20-летний местный житель, дом сгорел.
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