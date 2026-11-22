Дрон-камикадзе атаковал машину прямо на улице, в Брянской области погиб мужчина
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В Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, который двигался по улице села Гриневочка Погарского района. В результате удара погиб 50-летний водитель. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
По словам главы области, беспилотник ударил непосредственно по движущейся машине. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными.
«К большому горю, погиб 50-летний водитель», — говорится в сообщении губернатора.
Ковальчук выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. Дополнительных подробностей об обстоятельствах нападения и возможных повреждениях других объектов пока не приводится.
Погарский район расположен у границы с Украиной и неоднократно подвергался атакам беспилотников. Под удары попадали в том числе гражданские автомобили и жители приграничных населённых пунктов.
Ранее Life.ru сообщал о гибели 43-летнего мужчины при атаке украинского дрона на скутер в селе Кистер Погарского района. Беспилотник атаковал местного жителя во время движения. Мужчина скончался от полученных травм. Губернатор Егор Ковальчук пообещал оказать его семье необходимую помощь.