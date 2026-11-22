В Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, который двигался по улице села Гриневочка Погарского района. В результате удара погиб 50-летний водитель. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

По словам главы области, беспилотник ударил непосредственно по движущейся машине. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными.

«К большому горю, погиб 50-летний водитель», — говорится в сообщении губернатора.

Ковальчук выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. Дополнительных подробностей об обстоятельствах нападения и возможных повреждениях других объектов пока не приводится.

Погарский район расположен у границы с Украиной и неоднократно подвергался атакам беспилотников. Под удары попадали в том числе гражданские автомобили и жители приграничных населённых пунктов.