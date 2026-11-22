Пять человек пострадали при падении обломков БПЛА в Краснодарском крае
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Пять человек пострадали в результате падения обломков беспилотников в двух муниципалитетах Краснодарского края. Повреждения получили 14 частных домов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Больше всего пострадавших оказалось в посёлке городского типа Афипском Северского района. Там медицинская помощь потребовалась четырём местным жителям. Кроме того, фрагменты БПЛА повредили кровли и остекление 13 частных домовладений.
Ещё один человек пострадал в станице Медведовской Тимашевского района. Там обломки беспилотника выбили стёкла в частном доме.
«Из-за падения обломков БПЛА в двух муниципалитетах Краснодарского края пострадали пять человек. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
На местах происшествий работают оперативные и специальные службы. Специалисты устанавливают масштабы повреждений и ликвидируют последствия падения обломков.
Ранее Life.ru сообщал, что в Северском районе Кубани после атаки беспилотников были повреждены 83 жилых дома. Наиболее серьёзные разрушения зафиксировали в посёлке Афипском. В зданиях пострадали крыши, фасады и окна. По данным региональных властей, число пострадавших при той атаке достигло девяти человек.