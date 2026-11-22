Пять человек пострадали в результате падения обломков беспилотников в двух муниципалитетах Краснодарского края. Повреждения получили 14 частных домов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Больше всего пострадавших оказалось в посёлке городского типа Афипском Северского района. Там медицинская помощь потребовалась четырём местным жителям. Кроме того, фрагменты БПЛА повредили кровли и остекление 13 частных домовладений.

Ещё один человек пострадал в станице Медведовской Тимашевского района. Там обломки беспилотника выбили стёкла в частном доме.

«Из-за падения обломков БПЛА в двух муниципалитетах Краснодарского края пострадали пять человек. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы. Специалисты устанавливают масштабы повреждений и ликвидируют последствия падения обломков.