В Ростовской области после ночной атаки беспилотников повреждена хозяйственная постройка в частном домовладении. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Обломки сбитого дрона упали в посёлке Долотинка Миллеровского района. В результате пострадали крыша и остекление строения. По словам главы региона, обошлось без пострадавших.

Минувшей ночью силы ПВО отражали воздушную атаку сразу в нескольких частях области. Беспилотники уничтожили над Таганрогом и Волгодонском, а также в Миллеровском, Неклиновском и Усть-Донецком районах.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 23 беспилотников над Воронежем и двумя районами области в ночь на 22 ноября. По данным губернатора Александра Гусева, в результате падения обломков в областном центре были повреждены крыша и остекление частного дома, а также два легковых автомобиля. В одном из пригородных районов пострадали окна жилого дома и хозяйственная постройка.