Украинский дрон догнал и убил мужчину на скутере в селе под Брянском
Обложка © Life.ru
Украинские военные запустили беспилотник по селу Кистер Брянской области. В результате удара дрона погиб мужчина. Информацией поделился губернатор региона Егор Ковальчук. Он пообещал, что власти окажут семье всю необходимую помощь.
«В с. Кистер Погарского района украинский дрон-камикадзе атаковал 43-летнего мужчину, который ехал на скутере. К большому горю, от полученных травм пострадавший скончался», — говорится в тексте чиновника.
Ранее сообщалось, что одна мирная жительница погибла и ещё четыре человека получили ранения в результате новых атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Вражеские удары пришлись по населённым пунктам, предприятию, инфраструктурному объекту и автомобилю.
Больше новостей об атаках беспилотников и чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.