Украинские военные запустили беспилотник по селу Кистер Брянской области. В результате удара дрона погиб мужчина. Информацией поделился губернатор региона Егор Ковальчук. Он пообещал, что власти окажут семье всю необходимую помощь.

«В с. Кистер Погарского района украинский дрон-камикадзе атаковал 43-летнего мужчину, который ехал на скутере. К большому горю, от полученных травм пострадавший скончался», — говорится в тексте чиновника.

Ранее сообщалось, что одна мирная жительница погибла и ещё четыре человека получили ранения в результате новых атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Вражеские удары пришлись по населённым пунктам, предприятию, инфраструктурному объекту и автомобилю.