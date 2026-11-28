Германия направит почти €140 млрд на оборону в 2027 году, установив новый рекорд военных расходов со времён окончания холодной войны. Соответствующий федеральный бюджет одобрил Бундестаг. Одновременно страна планирует привлечь €210,4 млрд новых займов — это второй по величине показатель в её истории.

За документ проголосовали 316 депутатов, против выступили 260. Бюджет поддержала правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ, тогда как оппозиционные фракции высказались против.

Основные расходы на оборону вырастут с €82,7 млрд до €109,7 млрд. Ещё €29,6 млрд поступят из специального фонда бундесвера. Таким образом, совокупное финансирование военной сферы достигнет примерно €139,4 млрд. Отдельно предусмотрены €11,6 млрд на поддержку Украины.

Общий объём федерального бюджета составит около €556 млрд, превысив показатель 2026 года на €31,4 млрд. Из запланированных €210,4 млрд новых заимствований почти €123 млрд пойдут на финансирование основного бюджета, €57,8 млрд — в фонд инфраструктуры и климатической нейтральности, ещё €29,6 млрд — на нужды вооружённых сил.

Крупнейшей статьёй расходов останется социальная сфера, на которую выделят €203,3 млрд. При этом обслуживание государственного долга обойдётся немецкой казне примерно в €41,4 млрд — более чем на €11 млрд дороже, чем в 2026 году.

Военные расходы Берлина продолжат увеличиваться и в последующие годы. К 2030-му основной оборонный бюджет планируется довести до €183,7 млрд. Одновременно правительство обсуждает изменения пенсионной системы, включая условия досрочного выхода на пенсию и возможную корректировку пенсионного возраста.

Ранее Life.ru писал, что Германии предрекли серьёзный бюджетный кризис уже в 2028 году. Немецкие экономисты предупредили, что рост государственных расходов и долгов может вынудить власти повышать налоги или сокращать финансирование отдельных направлений. Особую тревогу специалистов вызывает зависимость бюджета от заимствований, за счёт которых покрывается значительная часть расходов.