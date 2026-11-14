Германии грозит серьёзный бюджетный кризис уже с 2028 года на фоне растущих государственных расходов и долгов. Как сообщает Welt am Sonntag, ведущие немецкие экономисты предупредили власти о необходимости срочного пересмотра финансовой политики.

Глава мюнхенского Института экономических исследований Ifo Клеменс Фуст заявил, что нынешний подход к формированию бюджета невозможно сохранять в долгосрочной перспективе. Правительству необходимо определить приоритетные направления финансирования на 2028 год, а остальные расходы заморозить или по возможности сократить. В противном случае властям придётся увеличивать налоговую нагрузку на население.

Руководитель Центра европейских экономических исследований в Мангейме Ахим Вамбах также предупредил об ухудшении ситуации с 2028 года. Для стабилизации государственных финансов он предложил реформировать систему социального страхования и ограничить бюджетные траты. Эксперт Института мировой экономики Йенс Бойзен-Хогрефе добавил, что отдельные периоды экономического улучшения не смогут изменить общую негативную тенденцию. Дополнительное давление на казну окажет увеличение процентных выплат по государственным кредитам.

К ужесточению бюджетной дисциплины призвал и глава Федеральной счётной палаты ФРГ Ансгар Хевелинг. Он подчеркнул, что Германия пока способна справляться с финансовой нагрузкой, но в дальнейшем такая модель станет непосильной. Сейчас каждый третий евро государственных расходов обеспечивается за счёт заимствований. По словам чиновника, подобная зависимость от кредитов свидетельствует о том, что страна живёт не по средствам.

Предупреждения прозвучали после согласования бюджетным комитетом Бундестага проекта федерального бюджета на 2027 год. После почти 16 часов обсуждений депутаты одобрили рекордные расходы в размере 560,9 миллиарда евро. При этом совокупный объём новых заимствований должен составить около 210 миллиардов евро. Окончательное утверждение финансового документа ещё предстоит парламенту.

Ранее газета Bild сообщала, что государственный долг Германии превысил 2,8 триллиона евро. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, задолженность продолжает расти на фоне масштабных государственных расходов на развитие инфраструктуры и оборонную сферу.