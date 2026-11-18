Власти США и Южной Кореи призвали компании и государственные учреждения срочно обновить программное обеспечение на Java из-за опасной уязвимости, позволяющей хакерам удалённо запускать код и выводить системы из строя. Проблему обнаружили в OpenJDK — открытой реализации платформы Java, сообщает Reuters.

Об опасной ошибке в работе с памятью сообщила американская компания Calif, которая в октябре выявила критические уязвимости в языке PHP. Новую проблему, получившую название Java4Shell, специалисты считают потенциально опасной для серверов, корпоративных приложений и государственных информационных систем.

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) потребовало незамедлительно установить исправления. Китайская Tencent Cloud также предупредила клиентов, что злоумышленники могут использовать уязвимость для кражи конфиденциальных данных и получения контроля над серверами без предварительной авторизации.

Особую тревогу ситуация вызвала в Южной Корее, где Java широко используется в государственном и частном секторах. Администрация президента страны провела экстренное совещание с профильными ведомствами, а Министерство науки и информационных технологий поручило организациям проверить безопасность своих систем и установить обновления.

По данным исследования JetBrains за 2021 год, Java использовали 53% опрошенных разработчиков в Южной Корее против среднемирового показателя в 30%. В государственных информационных системах страны доля языка, согласно более поздним данным, составляет около 72%.

Компания Oracle 17 ноября выпустила обновление Java Development Kit с исправлениями обнаруженных проблем. В ноябрьский пакет безопасности вошли 655 исправлений для различных продуктов компании. Разработчик предупредил, что некоторые атаки на клиентов оказались успешными именно потому, что те не установили ранее доступные обновления.

При этом специалисты пока не связывают новую уязвимость с недавними масштабными технологическими сбоями. Национальный центр кибербезопасности Нидерландов также сообщил, что не располагает признаками её скорого массового использования злоумышленниками.

Между тем в Telegram обнаружили опасную уязвимость, позволяющую запускать посторонний код на Android-смартфонах. Специалисты компании V12 продемонстрировали обход защитных ограничений интерактивных виджетов мессенджера. По имеющимся данным, проблему устранили в обновлении Telegram 13.2.2, а подтверждений массового использования ошибки для похищения пользовательских данных не поступало.