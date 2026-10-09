«Влетела мне ногой в живот»: Сысоева рассказала о конфликте с «бухающей» Федункив на гастролях

Актриса Надежда Сысоева публично высказалась о своей коллеге Марине Федункив, обвинив ту в пьянстве во время гастролей и в нападении на неё. Об этом звезда рассказала в своих социальных сетях.

По словам артистки, конфликт произошёл во время тура Comedy Woman во Владивостоке. Она утверждает, что на протяжении всей поездки Федункив находилась в нетрезвом состоянии, тогда как сама Сысоева спиртного не употребляет. Актриса заявила, что команда устала от такого поведения коллеги.

Сысоева вспомнила, что неприятная ситуация наступила перед последним концертом. Вся группа ждала Федункив в автобусе, и когда та наконец спустилась, то решила закурить. На замечание, по словам Сысоевой, Федункив отреагировала агрессивно.

«Нервы не выдержали и я сделала ей замечание, после чего вся эта немалая масса рванула в мою сторону и с разбега влетела мне ногой в живот», — рассказала актриса.

После инцидента, как утверждает Сысоева, Федункив исключили из проекта. По её словам, следующие девять месяцев коллега звонила ей с извинениями каждый раз, когда снова выпивала. Артистка добавила, что вопрос считала закрытым до тех пор, пока Федункив, по её мнению, не начала давать интервью с искажённой версией случившегося.

Помимо основного рассказа, Сысоева прошлась по коллеге и в комментариях. Досталось и обычным пользователям, которые, по её словам, годами упрекают её под роликами.

Ранее врач раскрыла причину панических атак у Марины Федункив во время беременности. По словам врача, если у женщины прежде уже случались подобные эпизоды, то спровоцировать новый приступ может практически любой фактор. Ерофеева подчеркнула, что у актрисы ещё и непростая профессия — ей необходимо веселить публику, тогда как подавляющее большинство юмористов на самом деле не очень весёлые люди. Специалист также отметила, что беременность в непродуктивном возрасте становится чрезвычайной нагрузкой на организм, а ключевую роль здесь может играть гормональный фон.