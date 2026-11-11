Студенты Московского физико-технического института создают мини-спутники, которые помогут аграриям определять потребность полей в поливе. По расчётам разработчиков, использование таких аппаратов позволит России экономить до двух триллионов литров воды ежегодно, пишет газета «Известия».

Спутниковая съёмка в разных спектральных диапазонах даст возможность оценивать состояние растений и обеспеченность влагой. На основе этих данных хозяйства смогут точнее распределять воду между участками, сообщили в вузе. Для наблюдения за российскими сельхозугодьями команде потребуется группировка примерно из 120 аппаратов.

Каждый спутник будет весить около 6 килограммов при объёме 3,5 литра. Уменьшить размеры и стоимость разработки позволяет применение промышленных электронных компонентов, подобных тем, что используются в компьютерах и смартфонах. Пока что специалисты собрали макет.

Рабочий прототип планируют подготовить в декабре, а первый запуск намечен на второе полугодие 2027 года. Проект реализуют в рамках федеральной программы Минобрнауки «Кадры для космоса». Помимо помощи сельскому хозяйству, аппараты предполагается использовать для наблюдения за пожарами, наводнениями, оползнями и лавинами.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин раскрыл планы России по расширению спутниковой группировки. По его словам, орбитальная группировка РФ насчитывает почти 400 космических аппаратов. Около 30 из них входят в систему «Рассвет».