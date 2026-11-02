Хакеры взломали систему охлаждения крупного продуктового магазина в Эстонии и дистанционно установили температуру в холодильной витрине на уровне плюс 50 градусов. Кибератака произошла утром 2 ноября. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Злоумышленники получили доступ к компьютеру, который управлял холодильным оборудованием Danfoss старого поколения. По словам руководителя компании Kitman Coldtech Янна Мутсо, атака затронула одного из её клиентов — крупный супермаркет. Название торговой сети он раскрывать не стал.

«Мы пока точно не знаем всех подробностей, но в Эстонии атаковали и других клиентов, не только наших. Всё произошло сегодня утром», — рассказал Мутсо.

Сотрудники успели отреагировать на вмешательство за десять минут. Благодаря этому продукты не пострадали и материального ущерба удалось избежать. Однако подобные атаки могут привести к порче товаров и серьёзным убыткам для магазинов.

Мутсо обратил внимание, что злоумышленники ищут уязвимости прежде всего в устаревших контроллерах холодильных установок. Похожие случаи в октябре уже происходили во Франции и Нидерландах. А 2 ноября о проблемах с холодильным оборудованием сообщили торговые сети Ica и Coop в Швеции.

Среди клиентов Kitman Coldtech значатся Selver, Rimi, Coop и Lidl, однако неизвестно, какая именно сеть подверглась атаке в Эстонии. Представители компании пока не раскрывают технические подробности взлома.

Ранее Life.ru рассказывал о другой уязвимости торговой инфраструктуры. Специалисты «Лаборатории Касперского» выяснили, что хакеры могут проникать в компьютерные сети складов через беспроводные сканеры штрихкодов. Проблема связана с недостаточной проверкой подлинности устройств: злоумышленник способен передавать компьютеру команды, которые тот принимает за действия сотрудника.