Попытки восстановить менструальный цикл с помощью популярных БАДов могут обернуться потерей времени и отсрочкой необходимого лечения. Особенно опасно заменять добавками обследование при гормональных нарушениях или подготовке к беременности. Об этом врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Гюнай Салаева предупредила в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, производители добавок нередко обещают нормализовать гормональный фон, восстановить овуляцию и повысить шансы на зачатие. Однако в отличие от лекарств БАДы не проходят сопоставимую процедуру подтверждения эффективности, поэтому рекламные обещания не стоит воспринимать как доказанный лечебный эффект.

Главная проблема возникает, когда женщина начинает самостоятельно принимать комплексы, не разобравшись в причинах нарушения цикла. За нерегулярными менструациями могут скрываться заболевания щитовидной железы, повышенный уровень пролактина или синдром поликистозных яичников. Каждое из этих состояний требует собственного подхода к диагностике и лечению.

Отдельную осторожность Салаева рекомендует проявлять с растительными добавками. Натуральное происхождение компонентов не гарантирует безопасности: некоторые вещества могут влиять на гормональные процессы, взаимодействовать с лекарствами или вызывать нежелательные реакции.

«БАДы сами по себе не бесполезны. Например, женщинам, планирующим беременность, рекомендуется фолиевая кислота. Другие добавки могут назначаться при подтвержденном дефиците или конкретных показаниях», — пояснила репродуктолог.

Особенно важно не откладывать обследование при планировании беременности. По словам врача, женщина может месяцами принимать препараты «для овуляции», считая это полноценной подготовкой к зачатию, хотя причина проблемы остаётся неизвестной. При этом универсальной добавки, способной восстановить овуляцию независимо от диагноза, не существует.

Салаева советует не подбирать средства для коррекции гормонального фона по рекомендациям из социальных сетей. Если цикл остаётся нерегулярным или беременность не наступает, разумнее обратиться к гинекологу или репродуктологу и выяснить причину, чем последовательно испытывать на себе различные комплексы.

Ранее Life.ru рассказывал, какие изменения менструального цикла требуют внепланового обращения к гинекологу. Врач Елена Горбунова предупредила, что игнорировать не стоит выраженные менструальные боли, межменструальные кровотечения и необычные выделения. Специалист также рекомендовала вести календарь цикла и отказаться от самолечения, поскольку своевременная диагностика помогает раньше обнаружить заболевания.