Удар по гормонам: Назван продукт, из-за которого сильный пол «теряет мужественность»

Частое употребление сыра тофу может повлиять на гормональный баланс у мужчин, заявила диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва. По её мнению, опасения связаны с фитоэстрогенами, содержащимися в соевом продукте.

Специалист подчеркнула, что у мужчин, регулярно включающих тофу в рацион, уровень тестостерона может становиться нестабильным. Она связала это с возможным повышением уровня эстрогенов.

«То есть, прямо говоря, мужчины теряют мужественность», — заявила собеседница «Радио 1».

Она призвала соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности здоровья при выборе рациона. Тофу получают из соевого молока, продукт используют как альтернативу мясу и молочным сырам.