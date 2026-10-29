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Опубликовано 29 октября, 10:05

Удар по гормонам: Назван продукт, из-за которого сильный пол «теряет мужественность»

Диетолог Королёва связала снижение тестостерона у мужчин с употреблением тофу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Частое употребление сыра тофу может повлиять на гормональный баланс у мужчин, заявила диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва. По её мнению, опасения связаны с фитоэстрогенами, содержащимися в соевом продукте.

Специалист подчеркнула, что у мужчин, регулярно включающих тофу в рацион, уровень тестостерона может становиться нестабильным. Она связала это с возможным повышением уровня эстрогенов.

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«То есть, прямо говоря, мужчины теряют мужественность», — заявила собеседница «Радио 1».

Она призвала соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности здоровья при выборе рациона. Тофу получают из соевого молока, продукт используют как альтернативу мясу и молочным сырам.

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Ранее андролог объяснила, что на уровень тестостерона влияют возраст, масса тела и физическая активность. Усталость, раздражительность и снижение либидо могут стать поводом для обследования, однако сами по себе не подтверждают дефицит гормона.

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Борис Эльфанд
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