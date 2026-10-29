Удар по гормонам: Назван продукт, из-за которого сильный пол «теряет мужественность»
Диетолог Королёва связала снижение тестостерона у мужчин с употреблением тофу
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Частое употребление сыра тофу может повлиять на гормональный баланс у мужчин, заявила диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва. По её мнению, опасения связаны с фитоэстрогенами, содержащимися в соевом продукте.
Специалист подчеркнула, что у мужчин, регулярно включающих тофу в рацион, уровень тестостерона может становиться нестабильным. Она связала это с возможным повышением уровня эстрогенов.
«То есть, прямо говоря, мужчины теряют мужественность», — заявила собеседница «Радио 1».
Она призвала соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности здоровья при выборе рациона. Тофу получают из соевого молока, продукт используют как альтернативу мясу и молочным сырам.
Ранее андролог объяснила, что на уровень тестостерона влияют возраст, масса тела и физическая активность. Усталость, раздражительность и снижение либидо могут стать поводом для обследования, однако сами по себе не подтверждают дефицит гормона.