Дожить до 100 лет: 7 простых продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

Рыба, листовая зелень, бобовые, черника, орехи, цельнозерновые продукты и натуральный йогурт могут помочь сохранить здоровье до глубокой старости. Эти семь групп продуктов рекомендовал включать в рацион врач Даршан Шах, пишет британская газета Daily Mirror.

По словам специалиста, питание влияет на процессы старения, включая воспалительные реакции, обновление клеток и регуляцию уровня инсулина. Поэтому он советует сочетать продукты, богатые клетчаткой, с полезными жирами и качественными источниками белка.

Особое внимание Шах уделил рыбе, прежде всего лососю и тунцу. Они содержат белок, витамин B12, йод и омега-3 жирные кислоты, необходимые для нормальной работы организма. Не менее важна листовая зелень: шпинат, кудрявая капуста и мангольд обеспечивают организм витаминами и антиоксидантами, поддерживающими здоровье сердца и мозга.

В список также вошли фасоль и другие бобовые. Благодаря растительному белку и клетчатке они помогают дольше сохранять сытость, поддерживают кишечную микрофлору и способствуют контролю уровня холестерина. Чернику врач выделил за содержание антиоксидантов и пищевых волокон, полезных для пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

Ещё два пункта — орехи и цельнозерновые продукты. Первые богаты ненасыщенными жирами, белком и клетчаткой, а вторые помогают поддерживать нормальную работу кишечника. Шах рекомендует по возможности заменять белый хлеб цельнозерновым, обычный рис — бурым, а привычные макароны — изделиями из цельнозерновой муки.

Замыкает перечень натуральный йогурт. Этот ферментированный продукт может содержать полезные бактерии, поддерживающие кишечную микробиоту. Исследования также связывают регулярное употребление йогурта с более низким риском смерти от некоторых заболеваний, включая сердечно-сосудистые.

При этом Шах подчеркнул, что отдельные продукты не гарантируют долголетия. Гораздо важнее разнообразное и сбалансированное питание, которое обеспечивает организм необходимыми питательными веществами.

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