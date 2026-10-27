Вместо роскошных волос — седой «ёжик»: 62-летняя Азиза изменилась до неузнаваемости

Певица Азиза кардинально сменила имидж, отказавшись от длинных волос в пользу короткого седого «ёжика». Обновлённый образ 62-летняя артистка показала поклонникам в личном блоге.

Прежде исполнительница редко решалась на столь смелые эксперименты с внешностью, предпочитая сохранять привычную длину. При этом цвет локонов она меняла неоднократно, успев побывать блондинкой, брюнеткой, шатенкой и рыжей.

Теперь звезда перестала закрашивать седину, а её преображение оказалось настолько неожиданным, что даже преданные фанаты не сразу узнали своего кумира. Впрочем, новая причёска пришлась им по душе: подписчики отметили, что она выгодно подчеркнула выразительные черты лица Азизы.

Как выяснилось, ради перемен певица даже не обращалась к парикмахеру. Она самостоятельно сбрила волосы машинкой, которой обычно подравнивает шерсть на ушах своего тибетского мастифа. Артистка призналась, что давно устала от необходимости постоянно ухаживать за длинными прядями и регулярно их окрашивать.

Ещё одной причиной стало изменение гардероба. В последнее время Азиза начала чаще выбирать деловую одежду, которая, по её мнению, плохо сочеталась с привычными косами. В результате исполнительница решила полностью пересмотреть свой повседневный стиль.

Однако на концертах поклонники по-прежнему смогут увидеть её в знакомом облике. Программа звезды состоит из двух отделений, первое из которых посвящено Востоку. Для этой части выступления ей изготовили специальные головные уборы с национальными косичками. Во втором отделении Азиза исполняет европейские хиты и выходит к зрителям уже с естественной причёской. Певица уверена, что публика привыкла к её многогранности и принимает любые перевоплощения.

Ранее Life.ru рассказывал о кардинальной смене причёски певицы Славы. Исполнительница хита «Одиночество» показала обновлённый образ в личном блоге, опубликовав видео с концерта Стаса Михайлова. В кадр также попал Олег Газманов. Артистка призналась, что давно хотела преобразиться и решила наконец осуществить задуманное. Смена имиджа стала для неё символом избавления от накопившихся негативных эмоций. Незадолго до этого Слава пережила неприятный инцидент на выступлении в Пензе, где несколько зрительниц пытались сорвать концерт.