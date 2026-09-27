Вместо вечеринок — под землю: Зумеры нашли новое экстремальное хобби в каменоломнях

Заброшенные каменоломни стали новым нишевым увлечением среди зумеров. Участники таких вылазок отправляются под землю ради необычной атмосферы, тишины и ощущения риска, сообщает SHOT.

Молодёжь начала осваивать заброшенные каменоломни ради экстрима. Видео © TikTok/Kurmat

Любителей подземных маршрутов привлекают огромные пространства, где легко потеряться, узкие проходы и сложные участки пути. При этом участники подобных прогулок сталкиваются с опасностями, включая возможность обвалов и необходимость ориентироваться в незнакомой местности.

В тематических сообществах опытные участники организуют походы для новичков. Такие проводники могут помочь бесплатно или взять символическую плату около 500 рублей, при этом каждый участник самостоятельно готовит необходимое снаряжение, фонарь и еду.

Помимо любительских групп существуют и туристические клубы, которые предлагают более организованные маршруты. За сумму около 2000 рублей участникам обещают сопровождение инструктора, подготовленный путь, снаряжение, аптечку и сухой паёк.

В сообществах сталкеров действуют собственные правила поведения. Посетителям рекомендуют отмечаться в журнале посещений, не брать с собой алкоголь и не приводить детей на такие маршруты.

Однако при посещении заброшенных мест есть риск получить травмы или погибнуть. Ранее две 11-летние школьницы погибли под обрушившимися бетонными плитами на заброшенном предприятии в деревне Терпилицы. Девочки отправились гулять по зданию заброшенного сельхозпредприятия под Санкт-Петербургом. Там на них рухнули бетонные конструкции. От полученных травм школьницы скончались на месте.