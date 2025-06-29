В Ленинградской области шестиклассник сгорел заживо в заброшке

В селе Перово под Санкт-Петербургом в результате пожара в заброшенном здании погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

По предварительным данным, двое школьников проникли в нежилое здание и попытались разжечь печь, находившуюся на чердаке. Для растопки они использовали бензин. Во время розжига горючее вещество пролилось и воспламенилось.

Один из мальчиков успел выбежать и позвонил в МЧС. Второй ребёнок выбраться не смог — его тело позже обнаружили пожарные. Прокуратура начала проверку инцидента.